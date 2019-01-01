Atletico Madrid, Dorukhan'ın şartlarını sordu
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Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
22 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, El Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada "Avrupa'dan birkaç kulüp bizi aradı. Atletico Madrid ile doğrudan görüşmem olmadı ancak aracılar vasıtasıyla bizimle temasa geçip Dorukhan'ın şartlarını sordular" dedi.
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Necdet Ezgen, Atletico Madrid'in dışında Valencia ve Genoa'nın da Dorukhan'a ilgisi olduğunu söyledi.
Dorukhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.