Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, bu akşam LaLiga'da Barcelona karşısında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde düzenlenen yöneticiler yemeğinde medyanın karşısına çıktı.

Enrique, "As" gazetesine şunları söyledi: "Bugün duygularım iyi, ama bugünkü maç zor. Her zaman olduğu gibi kazanmaya çalışacağız."

Kendisine "Barcelona ile her şey çözüldü mü?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Barcelona ile Julian Alvarez meselesi zamanında çözüldü. Söylememiz gerekeni söyledik ve iş bitti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Artık Barcelona ile Julian hakkında konuşmaya gerek yok. Bugün Julian'ın kendini sahada kanıtlaması gerekiyor. Eğer siz (gazeteciler) onun maçın yıldızı olması gerektiğini söylerseniz, o da öyle olur."

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Barcelona ile ilişki konusunda şöyle devam etti: "Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölge liglerindeki tüm futbol kulüpleriyle ilişkimiz iyi."

Taraftarların Julian'a karşı tutumu hakkında Atletico Başkanı şunları ekledi: "Karar veren taraftar tabanıdır, söyleyecek bir şeyleri varsa söylerler. Ama bana göre bu mesele bizim açımızdan tamamen kapanmıştır."

Kendisine "Julian'a en iyi özür bu akşam atacağı gol müdür?" diye soruldu. Şu karşılığı verdi: "Tek gol değil, (Barcelona kalesine) iki gol."

Şunu da ekledi: "Bu akşamki maç gerçekten güzel. Umarız oyuncular bu olayın hakkını verir."

Bu akşam kazanmaları hâlinde ligin zirvesine çıkmanın ne ifade ettiği sorulduğunda ise şöyle dedi: "Daha önce ligin zirvesine defalarca çıktık, bu yüzden bir kez daha zirveye çıkmamız konusunda çok endişelenmeye gerek yok. Önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eh, milli ara öncesinde daha alt bir sırada olmaktansa zirvede olmak daha iyidir."

Atletico Başkanı'na "Bugün Laporta ile konuşacak mısınız?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "İkimiz başkan olduğumuzdan beri her yıl onunla konuşuyorum. Neden bugün onunla konuşmayayım ki?"

Bir aydan kısa bir sürede Barcelona'ya karşı iki maç oynamak hakkında ise şunları söyledi: "İşler böyle yürüyor, maç kuralarının nasıl çekildiğini biliyorsunuz. Ne yapabilirim ki?"

Şunu da ekledi: "Katalan takımı beni korkutuyor mu? Onlar iyi bir takım. Avrupa'nın en iyisi değilse bile en iyi takımlarından biri."

Atletico Madrid'in ligde Barcelona ile rekabet etme şansları hakkında ise şöyle karşılık verdi: "Rekabet ediyoruz, şu an için.. Rekabet ediyoruz."

Real Madrid taraftarlarının bugün neyi tercih ettiği sorulduğunda ise Cerezo şöyle dedi: "Doğrusu bilmiyorum. Bunu Real Madrid taraftarlarına sormalısınız."

Son olarak kendisine "Amerikan Ulusal Futbol Ligi ne zaman Metropolitano Stadı'na gelecek?" diye soruldu. Şu karşılığı verdi: "Bilmiyorum. Stada yönelik o kadar çok taahhüdümüz var ki, daha fazlasını kabul edebilir miyiz bilmiyorum."