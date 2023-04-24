Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu yeniden La Liga'da görmek istiyor.

Arjantinli yıldızın PSG ile sözleşmesi bitiyor

Barcelona'ya geri dönebilir

Portekizli yıldız ise Real Madrid'de unutulmaz izler bıraktı

NE OLDU? Lionel Messi'nin PSG ile sözleşmesi biterken eski kulübü Barcelona'ya döneceği konuşuluyor. Ancak Suudi Arabistan'da yüklü bir kontrata imza atan Cristiano Ronaldo'nun La Liga'ya dönüşü şu an mümkün değil. Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise iki yıldızı da yeniden İspanya'da izlemek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Barselona bir etkinliğe katılan Atletico Madrid Başkanı Cerezo gazetecilere şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo da Lionel Messi gibi La Liga'ya dönerse harika olur. İkisi de hala oynuyor ve geri dönüşleri muhteşem olurdu."

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın Lionel Messi transferine zemin hazırlamaya ve kaynak yaratmaya çalıştığı biliniyor ancak Arjantinli yıldız geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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