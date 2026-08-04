Julian Alvarez'in geleceği giderek daha karmaşık bir hâl alıyor. Atletico Madrid, Katalan kulübünün hücum hattını güçlendirmek için hâlâ bir numaralı hedefi olan Arjantinli forvetin transferi konusunda Barcelona ile masaya oturmayı reddetmekte ısrarcı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, ünlü gazeteci Ruben Uria, başkan Miguel Angel Gil Marin'in Alvarez'in Barcelona ya da Real Madrid forması giymesini engelleme görevini "bizzat" üstleneceğini söyledi. Real Madrid, haziran ayı başında resmi bir açıklamayla oyuncuyu kadrosuna katmak için 150 milyon euroluk bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Atletico Madrid haberlerinde uzmanlaşan gazeteci, "YouTube" ağındaki kanalı üzerinden şunları söyledi: "Gil Marin, Barcelona ve Real Madrid'in Julian Alvarez aracılığıyla Atletico Madrid'i herkesin önünde küçük düşürmek istediğine inanıyor. Bu yüzden kararlı davrandı ve konuyu Atletico'nun imajı ve kendi kişisel gururu adına şahsi bir mesele olarak ele aldı. İşte bu nedenle Julian'ın kendisine ve menajeri Fernando Hidalgo'ya, Barcelona ya da Real Madrid'e gitmeyeceğini bizzat söyledi."

Şunları da ekledi: "Arjantinlinin Spotify Camp Nou sahasına transferine ilişkin görüşmeler yok denecek kadar azsa, bunun sebebi Atletico'nun icra kurulu başkanının açık iradesidir."

Aynı kaynağa göre Julian Alvarez'e yakın çevre, Gil Marin'e karşı derin bir hayal kırıklığı içinde. Zira Gil Marin, eğer oyuncunun isteği bu yönde olursa "Riyadh Air Metropolitano" sahasından ayrılmasına yardımcı olacağı yönündeki sözünü yerine getirmedi; mevcut durum da tam olarak bunu gösteriyor.

Arjantinli forvet, Atletico Madrid yetkilisinin kendisine dürüst davranmadığını düşünüyor. Çünkü yetkili, yaklaşık bir yıl önce sözleşmesini iyileştireceğini kendisine söylemiş, ancak bunu yapmamıştı.

Bununla birlikte Uria, Alvarez'in şu an için isyanını ilan etmeyi ve Atletico Madrid'in hazırlık dönemine katılmamayı düşünmediğini vurguladı.

Alvarez'in, gelecek pazartesi 10 Ağustos'ta Atletico Madrid antrenmanlarına katılması bekleniyor. Oyuncu, 2026-2027 sezonuna hazırlanmaya başlamak için kulübün tesislerine gitmeyi planlıyor.

Alvarez, Atletico Madrid ile sözleşmesini ihlal etmek istemediği için profesyonelliğe bağlı kalmayı ve Diego Simeone yönetiminde antrenman yapmayı amaçlıyor.

Aynı gün Miguel Angel Gil Marin, Diego Simeone, Mateu Alemany ve Alvarez arasında dörtlü bir toplantının gerçekleşmesi de muhtemel. Bu toplantıda, hâlâ Barcelona'ya transfer olmayı hayal eden Arjantinli forvetin geleceğine dair dizide meselelerin netleştirilmesi ve yeni bir aşamanın çizilmesi hedefleniyor.