Atlético Madrid, Barcelona ile oynayacağı kritik maç öncesinde iki önemli oyuncusunu kaybetti

Büyük karşılaşmaların öncesinde hissedilen gizli gerginlik ortamında, Atlético Madrid, sezonunun gidişatını büyük ölçüde belirleyebilecek olan bu önemli maç öncesinde çifte darbe aldı.

Roji-Blancos, Çarşamba günü, milli maç arası bittikten sonra iki önemli oyuncusunun sakatlandığını açıkladı: Amerikalı Johnny Cardoso ve Norveçli Alexander Sørloth.

Barcelona ve Atlético Madrid, uluslararası maç arası bittikten sonra 4 Nisan'da La Liga'da karşılaşacak, ardından aynı ayın 8 ve 14'ünde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin gidiş-dönüş maçlarında tekrar karşı karşıya gelecek.

Atlético Madrid, resmi bir açıklamada, Cardoso'nun ABD milli takımıyla Belçika'ya karşı oynadığı maçta sol uyluk kasında sakatlık geçirdiğini ve maçın ilk yarısının ardından sahayı terk ettiğini belirtti. Oyuncunun önümüzdeki günlerde rehabilitasyon programına başlaması bekleniyor.

Cardoso'nun La Liga'da Barcelona ile oynanacak maçta cezası nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşirken, Katalan ekibiyle oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda büyük şüpheler var.

Alexander Sørloth ise Norveç milli takımının İsviçre ile oynadığı maçta başından yaralandı ve birkaç dikiş atılması gerekti. Oyuncu, yaralanmasının ciddiyetini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirlemek için ayrıntılı tıbbi testlere tabi tutulacak.

Sorloth'un sakatlığı, önümüzdeki Cumartesi günü La Liga'da oynanacak Barcelona maçına katılıp katılamayacağı konusunda şüpheler yaratıyor. Genellikle 7 ila 10 gün arasında bir süre sahalardan uzak kalmayı gerektiren sarsıntı protokolünün uygulanması nedeniyle bu durum söz konusu. Bununla birlikte, durumunun gelişmesine bağlı olarak Şampiyonlar Ligi maçlarına yetişme ihtimali hala mevcut.

Atlético Madrid, sadece on gün içinde Barcelona ile oynayacağı üç kritik maça hazırlanıyor. Bu maçlar arasında bir La Liga karşılaşması ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak gidiş-dönüş maçları bulunuyor.

Atlético Madrid, şu anda 57 puanla İspanya Ligi sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Villarreal'in sadece bir puan gerisinde. Buna karşılık, Barcelona 73 puanla sıralamanın zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Real Madrid'in dört puan önünde.

Bu sakatlıklar, sezonun en zorlu dönemlerinden birinde tüm as oyuncularına ihtiyaç duyan Diego Simeone'nin takımına son derece kritik bir zamanda geldi.