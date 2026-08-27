Atletico Madrid bugün, perşembe günü resmi bir açıklama yayımlayarak forvet oyuncusu Julian Alvarez'in bu yaz Barcelona'ya satılması konusundaki tutumunu ortaya koydu.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında Atletico Madrid'den ayrılma isteğini açıklamış, bu durum Madrid kulübünün tepkisini çekmişti.

Barcelona, Katalan kulübün kendisiyle anlaşma yönündeki büyük isteği göz önüne alındığında Arjantinli forvetin bir numaralı hedefi olarak görülüyor; ancak diğer yandan Atletico Madrid hâlâ oyuncusuna sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam ediyor.

Alvarez, gelecek cumartesi günü oynanacak Sevilla maçı hazırlıkları kapsamındaki Atletico Madrid antrenmanlarına üst üste ikinci gün de katılmadı; bu da geleceğine dair tartışmaları artırdı.

Atletico Madrid ise resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada şunları belirtti: "Atletico Madrid yönetim kurulu üyeleri, kulübün Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi konusunda müzakere etmeme kararına oybirliğiyle tam desteklerini ifade ettiler."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulu üyeleri, Atletico Madrid'in transfer piyasasındaki olağan müzakerelere açık olduğunu, ancak bunun her zaman etik ve profesyonel bir şekilde, iki kulüp arasında karşılıklı saygı gözetilerek gerçekleştiğinin farkındadır. Barcelona'nın bu şartlara uymadığı yönünde kulübün daha önce açıkladığı tutumu tamamen destekliyoruz ve dolayısıyla Julian Alvarez'in transferi konusunda onlarla hiçbir müzakere olmadı, olmayacak."

Açıklama şöyle devam etti: "Atletico Madrid, oyuncumuzun bu kararı anlayacağına ve tıpkı renklerimizi savunduğu iki sezonda yaptığı gibi, kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tüm yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koymaya odaklanacağına inanıyor."

Arjantinli forvet, Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmeli bulunuyor.

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