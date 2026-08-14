Atletico Madrid Alvarez'i kadro dışı bıraktı: Barcelona yolunda bir adım mı?

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'i yarın cumartesi günü Fransız ekibi Olympique Marsilya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkararak, oyuncunun yeni sezonda "Rojiblancos" formasıyla ilk kez sahaya çıkışını erteledi. Bu karar, oyuncunun geleceğini ve Barcelona'ya gitme isteğini çevreleyen bir belirsizlik ortamında geldi.

Katalan "Sport" gazetesine göre, hazırlık döneminde takımla yalnızca 5 gün fiziksel antrenman yapmış olması dikkate alındığında Alvarez'in kadro dışı bırakılması beklenen bir gelişmeydi. Ancak durumu yalnızca fiziksel yönle sınırlı değil; oyuncu, geçtiğimiz çarşamba günü teknik direktörü Diego Simeone ile yaptığı görüşmede, Atletico'da devam etmek için yeterince istekli olmadığını kendisine bildirmişti.

Alvarez ayrılmakta ısrarcı ve acil bir toplantı istiyor

Rapora göre Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak istiyor; oyuncu ve çevresi ise geleceğini görüşmek için Atletico Madrid İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin ile acil bir toplantı yapılmasını talep etti.

Gil Marin, izin döneminde olması nedeniyle son günlerde İspanya'nın başkentinde bulunmuyordu. Bu durum, Arjantinli forvetin ayrılma ihtimaline dair tahminlerin arttığı bir dönemde, beklenen toplantının ertelenmesine yol açtı.

Simeone yıldızını elinde tutmak istiyor

Atletico Madrid'in kadrosuna, sakat olan Alexander Sörloth ve bu hafta hazırlıklara katılan milli takım oyuncuları Alex Baena, Marcos Llorente, kaleci Musso ve Alvarez dışında takımın neredeyse tüm oyuncuları dahil edildi.

Bu dörtlünün takımın Marsilya seyahatinde yer almaması bekleniyordu; ancak maç kadrosu, verilerin Atletico forması giymek istemediğine işaret ettiği Alvarez'in durumu nedeniyle özel bir önem taşıyordu.

Simeone ise Arjantinli forvetini hücum projesinin en önemli unsurlarından biri olarak gördüğü için onunla devam etmekte ısrarcı. Ancak oyuncunun vereceği nihai karar, özellikle mevcut durumdan zihinsel olarak zorlandığı göz önüne alındığında, çok daha karmaşık olabilir.

Malaga maçı nihai tutumunu ortaya koyabilir

Tüm gözler şimdi, Atletico Madrid'in İspanya La Liga'daki yolculuğuna 19 Ağustos'ta sahasında Malaga'yı ağırlayarak başlayacağı gelecek haftaya çevrildi.

Teorik olarak, milli takım oyuncularının yeterli hazırlık süresini elde etmelerinin ardından o maçta Simeone'nin hesaplarına girmeleri bekleniyor; bu da Alvarez'in oynayıp oynamayacağını büyük bir merak noktası haline getiriyor.

Atletico'nun ligdeki ikinci maçı ise yine sahasında Villarreal'e karşı olacak; burada taraftarların Arjantinli forvete göstereceği tepki, krizin gidişatını etkileyebilecek bir faktör olacak.

Joao Felix hikâyesi tekrar mı yaşanacak?

Atletico Madrid yöneticileri ayrıca taraftarların Alvarez'e karşı tutumunu da yakından takip ediyor; zira oyuncuya yönelik son derece olumsuz bir karşılama, olayları daha karmaşık bir senaryoya sürükleyebilir.

Bu durum, Portekizli Joao Felix ile daha önce yaşananları hatırlatıyor. Atletico taraftarları, ayrılma isteği nedeniyle ona karşı tavır almış ve süreç sonunda oyuncunun kulüpten ayrılmasıyla noktalanmıştı.