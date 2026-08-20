Atletico Madrid, Arjantinli forveti Julian Alvarez'in geleceğine dair tutumunu değiştirdi ve oyuncunun bu yaz transfer döneminde ayrılmasının önünü açtı. Ancak İspanyol kulüp, oyuncunun Barcelona'ya transferine karşı çıkan tavrını hâlâ koruyor.

"Atletico Play" hesabının yayımladığı ve Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun da doğruladığı bilgilere göre Atletico, oyuncunun kulüp içinde ve dışında açıkça dile getirdiği ayrılma isteğinin ardından, Alvarez'in satışına ilişkin görüşmelerin başlatılmasına izin vermeye karar verdi.

Ancak Atletico Madrid yönetimi, oyuncunun bir sonraki adresinin Barcelona değil, kendisiyle anlaşmaya hâlâ ilgi duyan Arsenal olmasını şart koştu.

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Ancak Alvarez Arsenal'e transfer olmak istemiyor ve Barcelona forması giyme isteğinden hâlâ vazgeçmiş değil. "Mundo Deportivo"ya göre bu durum, transferi çıkmaza sokuyor.

Sorun şimdi, her iki tarafın da tutumunda ne kadar direnebileceğinde yatıyor. Barcelona, transfer döneminin kapanmasından önce bir forvetle anlaşmak istiyor; bunu başaramazsa transferi ocak ayına erteleyebilir ve Alvarez'i kadrosuna katmak için baskıyı sürdürebilir.

Buna karşılık Atletico, yıldızını satmaya açık hale geldi; ancak kısıtlı bir sürede bir alternatif bulması gerekiyor. İşte bu noktada Arsenal, İspanyol kulübe yardımcı olabilir. Özellikle de aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok kulübe kendini teklif eden ve Diego Simeone için kabul edilebilir bir seçenek olabilecek Viktor Gyökeres'in varlığı göz önüne alındığında.

Ancak bu senaryonun önündeki en büyük engel, İngiltere'den ayrıldıktan sonra oraya geri dönmek istemeyen ve bu nedenle Arsenal'in sunduğu teklifi hâlihazırda reddeden Julian Alvarez'in bizzat kendisi.

Katalan gazetesine göre Atletico'nun yeni önerisi (Arsenal'e transfer olma seçeneği) Alvarez'in kulübüne yönelik hoşnutsuzluğunu artırdı ve iki taraf arasındaki durum daha da zorlaştı.

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