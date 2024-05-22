Atletico Madrid, Alexander Sörloth için paraya acımayacak

Atletico Madrid, Villarreal forması giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor.

Atletico Madrid hedefinde Alexander Sörloth var

Bu sezon Villarreal formasıyla ligde 23 gol kaydetti

Serbest kalma maddesi 38 milyon euro

NE OLDU? Alexander Sörloth bu sezon La Liga'da kaydettiği 23 golle gol krallığına koşarken Atletico Madrid'in radarına girdi. Marca'nın haberine göre, bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Atletico Madrid'de listenin birinci sırasında Alexander Sörloth var. Norveçli golcünün serbest kalma maddesinin 38 milyon euro olduğu, Atletico Madrid'in bu fiyatı düşürmek istediği söyleniyor. Atletico Madrid bu transfer için 30 ile 35 milyon euro arasında bir ücret ödemeyi planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Villarreal formasıyla ligde 23 gol kaydeden Alexander Sörloth, La Liga gol krallığı tablosunun birinci sırasında. Norveçliyi 21 golle Artem Dovbyk ve 19 golle Jude Bellingham takip ediyor.

DAHA FAZLASI: Sörloth'la birlikte bu sezon Girona'da iyi bir sezon geçiren Artem Dovbyk'in de Atletico Madrid'in forvet adayları arasında yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? Atletico Madrid'de Memphis Depay ve Alvaro Morata ile yollar yaz aylarında ayrılabilir. Hücum hattındaki tek dokunulmaz isim Antoine Griezmann. Alexander Sörloth için şartların karşılanması halinde Norveçli önümüzdeki sezon Atletico Madrid forması giyebilir.