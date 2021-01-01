Atletico Madrid 2-2 Celta Vigo: Atletico'nun serisi sona erdi

La Liga'da lider Atletico Madrid sahasında konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Santi Mina'nın kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Diego Simeone'nin takımı, Luis Suarez'in 45 ve 50'de gelen golleriyle 2-1 öne geçtiği maçta 89'da Facundo Ferreyra'nın golüne engel olamayınca bir puana razı oldu.

Sekiz maçlık galibiyet serisi son bulan Atletico, 43 puanlı takipçileri Barcelona ve Real Madrid'e göre bir maçı eksik olmasına rağmen 51 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde orta sıralarda yer alan ve üç maçtır yenilmeyen Celta Vigo ise 26 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Atletico'da sezon başında Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez attığı gollerle öne çıkmayı sürdürürken, 17 maç sonunda 16 gole ulaştı ve La Liga'da geçtiğimiz sezon 28 maçta attığı gol sayısına şimdiden ulaştı.