Atletico Madrid, 19 yaşındaki Türk kaleciyi istiyor

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram ile Atletico Madrid ilgileniyor.

Atletico Madrid, Mert Furkan Bayram ile ilgileniyor

5 yıllık sözleşme imzalanabilir

Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda dikkat çekti

NE OLDU? Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a Atletico Madrid'in talip olduğu söyleniyor. El Chiringuito'nun haberine göre, İspanyol ekibi Mert Furkan için girişimlere başladı ve Altınordulu kurmaylar ile masaya oturdu.

BÜYÜK RESİM: Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

DAHA FAZLASI: Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vaat eden isimlerinin başında gelen Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran 19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2'nci Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Mert Furkan, Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda da halen ay-yıldızlı ekibimizin kalesini koruyor.

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U19 Milli Takım, Mert'in 11'de forma giydiği B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Mert, Atletico Madrid'e Transfer olursa bu kulüpte Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra forma giyen 4'üncü Türk olacak.