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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
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Atletico maçı öncesi: Flick'e yakın hoş bir sürpriz Barcelona'nın kağıtlarını yeniden karıyor

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
A. Christensen
A. Garcia
J. Kounde
İspanya
Almanya
Danimarka
Ekvador
Fransa

Ne oluyor?

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde, sakatlıktan dönen 3 savunma oyuncusunu yeniden kadroya katmayı bekliyor; zira Andreas Christensen, Eric Garcia ve Jules Koundé sahalara dönmeye yaklaştı.

Maç, zirve yarışı açısından büyük önem taşıyor; çünkü Barcelona, Atletico Madrid'in 2 puan, Real Madrid'in ise 3 puan önünde bulunuyor. Bu durum, "Metropolitano" stadında oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın sonucunu, lider koltuğu için verilen mücadelenin hesaplarında etkili kılıyor.

"Radio Catalunya"ya göre üç savunma oyuncusu da iyileşme programlarının ileri aşamalarını tamamladı ve takımın kadrosuna dönmeye aday hâle geldi. Bu durum, son haftalarda art arda gelen sakatlıklar nedeniyle savunmada seçenek sıkıntısı yaşayan Flick için önemli bir moral kaynağı oldu.

Sakatlananların ilki Christensen olmuştu; Danimarkalı oyuncu, "Sanchez Pizjuan" stadında Sevilla ile oynanan karşılaşmada dört başlı uyluk kaslarından rectus femoris kasında yırtık yaşamıştı. Sakatlığından bir buçuk ay sonra, Danimarkalı savunma oyuncusu bugün pazar günü takım antrenmanlarına katılarak iyileşme yolunda yeni bir adım attı.

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Eric Garcia ve Jules Koundé ise Real Betis karşısında alınan galibiyet sırasında sakatlanmıştı; ilki sağ uyluğun rectus femoris kasında kas sakatlığı yaşarken, Fransız savunma oyuncusu ayak bileğinde burkulma geçirmişti.

Flick, üçlünün Atletico Madrid karşılaşması öncesinde tamamen iyileşmesini umuyor; özellikle onların dönüşü, sezonun en zor maçlarından birinde kendisine savunma hattında ek çözümler sunacak.

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