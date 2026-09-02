Atletico'dan geliyor: Real Madrid yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı

Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'in altyapısından gelen yeni bir yeteneği kadrosuna kattı. Bu yeni transfer, son yıllarda İspanya'nın başkentindeki iki dev kulübün akademileri arasındaki oyuncu geçişlerinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

20 yaşındaki kanat oyuncusu Jorge Rajado, "Instagram" hesabından Real Madrid forması giydiği bir fotoğraf paylaşarak kraliyet kulübüne transferinin tamamlandığına açık bir işaret verdi. Bu paylaşım, Atletico Madrid'den ayrılığını duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

İspanyol "As" gazetesi, oyuncunun kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından Atletico ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Real Madrid'in Rajado'yu kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yaptığını ve oyuncunun ezeli rakibe transfer olmaya yaklaştığını ortaya koymuştu.

Rajado'nun Atletico'ya veda mesajı, kulüple olan yolculuğunun sona erdiğini teyit etti. Oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Atletico Madrid'e veda zamanı geldi."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ne hissettiğimi açıklamak zor, çünkü buraya bir çocukken geldim ve neredeyse bu kulübün içinde büyüdüm. Hayatımın çok önemli bir bölümünü burada geçirdim ve yanımda pek çok şey ve anı taşıyorum."

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Instagram üzerinden şöyle devam etti: "Muhteşem anlar yaşadım, öyle olmayan anlar da yaşadım, ama her birinden bir şey öğrendim. Benim için en önemlisi bu yıllar boyunca tanıştığım insanlar; takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve günlük hayatımda benimle olan herkes."

Rajado, kariyeri boyunca kendisine yardım eden ve güvenen herkese teşekkür ederek şunları vurguladı: "11 yıl boyunca evim olan bir yerden ayrılmak kolay değil, ama aynı zamanda bu formayı giymiş ve bu armayı savunmuş olmaktan son derece gurur duyarak ayrılıyorum."

Mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu yıllar boyunca bana verdiğiniz her şey için teşekkür ederim. Yanımda pek çok anı ve her şeyden önce asla unutmayacağım pek çok insanı taşıyacağım."



Rajado geçen sezon Atletico Madrid "C" ile 16 maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol kaydetmişti. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde takımıyla öne çıkmış, bir gol ve belirleyici bir penaltı atmıştı.

Rajado'nun transferi, iki kulüp arasındaki dostluk anlaşmasının 2022 yılında sona ermesinin ardından Atletico Madrid akademisi ile Real Madrid okulu arasında geçiş yapan oyuncuların listesine yeni bir isim ekliyor.

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