as'a göre Real, geçtiğimiz sezonda Atletico C formasıyla 16 maçta dört gol atan ve UEFA Gençlik Ligi'nde de adından söz ettiren 20 yaşındaki hücum oyuncusunu, bonservissiz olarak transfer etme imkanı doğduktan sonra yoğun şekilde istemişti.

Rajado, 30 Ağustos'ta, "11 yılın ardından Atletico Madrid'e veda etme zamanı geldi" açıklamasını yapmıştı. "Ne hissettiğimi tarif etmek zor, çünkü buraya çocukken geldim ve pratikte bu kulüpte büyüdüm."

Rajado, Atleti'de "hayatımın çok önemli bir bölümünü geçirdim ve yanımda çok fazla anı götürüyorum. Çok güzel anlar yaşadım, daha az güzel olanlar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrendim" dedi.

Bunun, "11 yıl boyunca evim olan bir yeri terk etmek kolay değil ama bu formayı giymiş ve bu armayı savunmuş olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Bana bu yıllarda verdiğiniz her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.