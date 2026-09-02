24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Çeviri:

Atletico’dan ayrılığının üzerinden sadece üç gün geçti! Genç oyuncu Real Madrid’e imza attı

La Liga
Transfers
J. Rajado
Atletico Madrid
Atletico Madrid C
Segunda Federacion
Real Madrid
Real Madrid C
Real Madrid Castilla
Primera Federacion

Genç oyuncu Jorge Rajado, Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından şehirdeki rakibi Real Madrid ile sözleşme imzaladı. Bu durum, Instagram profilindeki bir paylaşımdan anlaşılıyor; söz konusu paylaşımda Rajado, Los Blancos formasıyla görülüyor.

as'a göre Real, geçtiğimiz sezonda Atletico C formasıyla 16 maçta dört gol atan ve UEFA Gençlik Ligi'nde de adından söz ettiren 20 yaşındaki hücum oyuncusunu, bonservissiz olarak transfer etme imkanı doğduktan sonra yoğun şekilde istemişti.

Rajado, 30 Ağustos'ta, "11 yılın ardından Atletico Madrid'e veda etme zamanı geldi" açıklamasını yapmıştı. "Ne hissettiğimi tarif etmek zor, çünkü buraya çocukken geldim ve pratikte bu kulüpte büyüdüm."

Rajado, Atleti'de "hayatımın çok önemli bir bölümünü geçirdim ve yanımda çok fazla anı götürüyorum. Çok güzel anlar yaşadım, daha az güzel olanlar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrendim" dedi.

Bunun, "11 yıl boyunca evim olan bir yeri terk etmek kolay değil ama bu formayı giymiş ve bu armayı savunmuş olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Bana bu yıllarda verdiğiniz her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin