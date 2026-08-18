Atletico'da Simeone, Alvarez için kapıları kapattı: "Kulübün sahibi konuştu"

Barcelona Julian Alvarez için ısrarını sürdürüyor ancak Diego Simeone, Arjantinli golcünün Atletico Madrid'den ayrılmayacağını bir kez daha vurguladı: "Kulübün sahibi bu kadar net konuştuysa, eklenecek başka bir şey yok."





JULIAN'IN İSTEĞİ - Alvarez, hedeflerini gizlememişti. Arjantin'in 2026 Dünya Kupası yolculuğunun ilk aşamalarında ESPN'e konuşan oyuncu, "Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. [Atlético]'daki konuşmam gereken kişilerle konuştum. Bence herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi.