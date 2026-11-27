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Şu anda Ademola Lookman, Diego Pablo Simeone'nin bir süre daha kullanamayacağı oyuncular arasında yer alıyor. Son millî takım arasında sakatlanan Nijeryalı forvet muhtemelen 2027'nin başına kadar sahalardan uzak kalacak. Ancak dönüşü, sürpriz bir ayrılıkla da aynı döneme denk gelebilir.

Atalanta'dan yaklaşık 35 milyon euro karşılığında daha geçen şubat ayında Atletico Madrid'e gelen forvet, bugün Simeone ve Atletico Madrid için artık vazgeçilmez değil. Teklif gelirse ayrılmasına sorunsuz izin verecekler. Elbette ucuza değil. Çünkü Fichajes'in haberine göre Lookman ayrılacaksa bu, kulübe önemli bir gelir sağlayacak bonservisli bir transfer olmalı.

UZUN SÜRELİ YOKLUK: Lookman, son millî takım arasında Nijerya kampında dizini burktuğu için Simeone'nin kullanabileceği oyuncular arasında değil. Nijerya sağlık ekibi sakatlığın hafif olduğunu düşünüyordu. Ancak İspanya'ya dönüp kulübün sağlık kontrollerinden ve tetkiklerinden geçince dizindeki burkulmanın ciddi olduğu anlaşıldı. Bağların etkilenmiş olduğu düşünülmese de sakatlık, şimdiye kadar uzun süre sahalardan uzak kalmasını gerektirdi ve beklenmedik bir gelişme olmazsa bu süreç 2027'nin başında sona erecek. Ancak bu, devam eden fizyoterapi sürecinin sonuçlarına da büyük ölçüde bağlı.

TRANSFERDE SATILABİLİR: Lookman, Arjantinli teknik direktörün kadrosuna tam da kış transfer dönemi açıldığında dönecek ve tamamen iyileşip iyileşmediğini sahada gösterebilecek. Bu önemli bir ayrıntı: Eski Atalanta oyuncusu satılacaksa ona yatırım yapmak isteyenler sağlık durumundan emin olmak isteyecek.



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ATLETICO'NUN TALEBİ: Lookman gerçekten eski formuna kavuşursa Atletico, gelir elde etmek ve yeniden transfer piyasasına girmek için bonservisiyle satış seçeneğini değerlendirecek. Ancak İspanya'da Fichajes'in de vurguladığı üzere bu ayrılık, Atletico Madrid'in kasasına geçen şubatta kendisi için harcanan 35/40 milyon eurodan daha azını getirmemeli.

ROMA DEVREDE: Lookman geçmişte Inter'in açıkça istediği isimlerdendi. Ancak Inter, kış transfer dönemi için ayırabileceği bütçeyi savunma hattına yönlendirdiğinden bu kapı bugün tamamen kapanmış gibi görünüyor.

Roma'da ise durum farklı. Gian Piero Gasperini, saha içinden çok transfer piyasasıyla ilgili çeşitli anlaşmazlıklar yaşamalarına rağmen Lookman'ın çıkış yapmasını sağlamıştı. Gasperini, yaz başından beri hücumu tamamlamak için onun özelliklerini taşıyan bir oyuncu arıyor. Roma ile Atletico'nun ilişkileri çok iyi ve Molina operasyonu da bunu doğruluyor. Roma-Madrid hattında yeni bir transfer olabilir mi?