Atlético başkanı, Álvarez’ı çevreleyen skandala müdahil oldu ve son derece net bir açıklama yaptı

Julián Álvarez, geçtiğimiz günlerde Atlético Madrid’den ayrılmak istediğini açıkladı. FC Barcelona’ya transfer olacağı düşünülüyordu, ancak Atleti başkanı şimdi Arjantinli forvetle ilgili transfer karmaşasına son verecek gibi görünüyor.

Álvarez, Haziran sonunda kulüp yönetimine ayrılma isteğini bildirdiğini açıkladı. Bunu, Arjantin ile Avusturya arasındaki maçın (2-0) ardından söyledi. “Herkes için en iyisi bir transfer ve ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum” demişti o zaman. Barça, Real Madrid ve Paris Saint-Germain, oyuncuya ciddi şekilde ilgi gösteriyor gibi görünüyordu.

Forvetin açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Fabrizio Romano, Álvarez ve Barcelona’nın kişisel olarak anlaştığını hemen bildirdi. Bu durum dikkat çekiciydi, zira Madrid kulübü, Katalanlara oyuncusuyla görüşme izni vermemişti.

Atlético, daha önce Álvarez’in Barcelona’ya transferinin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkça belirtmişti. “Barcelona’nın Julián’ı alabileceği hiçbir bedel yok. O, Barcelona’ya satılmayacak,” demişti kulüp o zaman kesin bir dille.

İspanyol basınına göre Atlético, aynı zamanda şehir rakibi Real Madrid’in 150 milyon euroluk teklifini de reddetti. 2030 ortasına kadar süren Álvarez’in sözleşmesinde, tam 500 milyon euro tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. İlgilenen kulüpler bu maddeye yönlendiriliyor.

Kulübün sosyal medya hesaplarında başkan Enrique Cerezo, tavrından ödün vermeyeceğini açıkladı. “Niyetim açık, kulübün niyeti de öyle. Bunu Álvarez’e, menajerine ve Barça başkanı Joan Laporta’ya ilettik.”

“Atlético, Julián için mükemmel bir yer ve o da Atlético için ideal bir forvet.” Cerezo, Laporta’nın Arjantinli oyuncunun transferinin gerçekleştirilebilirliği hakkındaki açıklamalarını duyduğunu vurguladı. “Onu satmak istemiyoruz ve 100, 150 ya da 200 milyon avroluk bir teklifi kabul etmeyeceğiz.”







