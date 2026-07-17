Atlético Madrid’in CEO’su Miguel Ángel Gil Marín, Julián Álvarez’in geleceği etrafında dönen tartışmalara kesin bir son vermek amacıyla net açıklamalarda bulunarak, Juan Laporta ve Barcelona yönetimine açık bir mesaj gönderdi.

"Marca" gazetesi, Gil Marín'in "Julian Álvarez'i satmak istemiyoruz" şeklindeki sözlerini yayınladı.

Marín, “100 milyon avroluk bir teklifi kabul etmeyeceğiz, 150 milyon ya da hatta 200 milyon avroluk bir teklifi de kabul etmeyeceğiz” diye ekledi.

Atlético Madrid'in en üst düzey yetkilisinin bu açıklamaları, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıklamasından bu yana kulübün değişmeyen tutumunu teyit etti.

Roji Blancos, kendisine sunulan tekliflerin değeri ne olursa olsun, oyuncuyu kadroda tutmakta ve satışına ilişkin herhangi bir müzakereye girmemekte kararlı.

Böylece Atlético Madrid, mevcut transfer dönemi boyunca Arjantinli forveti kadrosuna katmaya yönelik tüm girişimlerin kapısını kesin olarak kapatmış ve oyuncunun teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki takım projesinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulamıştır.