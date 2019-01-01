Atınç Nukan Göztepe'de

İki sezondur futboldan uzak kalan Atınç Nukan, Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden , son olarak ekibi Leipzig'de oynayan Atınç Nukan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün anlaşma sağlanan Atınç Nukan ile Futbol Federasyonundan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015-2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Bundesliga ekibinde 1 seın geçirdikten sonra 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak geri döndü. Ancak ertesi sezonun başında sakatlanan Atınç, son 2 sezonunu futbol oynayamadan geçirdi.