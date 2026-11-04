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GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-REAL-MADRID-UEFA-CHAMPIONS-LEAGUE-04-11AFP
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Atina'nın oyuncusu Mido'nun başarısını tekrarladı: Real Madrid ilk dokunuşla gol atanların alışılmış kurbanı

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
A. Koita
Mido
Yunanistan
İspanya
Moritanya
Mısır

Seçkin listede iki Arap

AEK Atina oyuncusu Moritanyalı Aboubakary Koïta, tarihte ülkelerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü Real Madrid'e karşı atan oyunculardan oluşan istisnai bir listeye katıldı ve Mısırlı Ahmed Hossam "Mido"nun ardından bu başarıyı elde eden ikinci Arap oyuncu oldu.

Koïta, bu çarşamba akşamı kıtasal turnuvanın lig aşamasının dördüncü haftasında AEK Atina forması altında Real Madrid'in filelerine gol attı.

28 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Moritanya golünü kaydetti.

"Mister Chip" ağının istatistiğine göre Koïta, turnuva tarihinde ilk gollerini Kraliyet ekibine karşı atmayı başaran 6 milletten oluşan listeye Moritanya'yı da ekledi.

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VAL

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RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Mido, 2003 yılında Marsilya forması altında Real Madrid'in filelerini havalandırdığında Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu olmuştu; Koïta ise 23 yıl sonra bu listeye katılan ikinci Arap oyuncu oldu.

Arap oyuncuların öncesinde, ülkelerinin bu müsabakadaki gol hanesini Real Madrid'e karşı açan dört oyuncu daha vardı. İşte onlar:

- Tacikistan: Lokomotiv Moskova oyuncusu Çerevçenko, 2001 yılında.

- Kosta Rika: AEK Atina oyuncusu Centeno, 2002 yılında.

- Letonya: Dinamo Kiev oyuncusu Verpakovskis, 2004 yılında.

- Lüksemburg: Şerif Tiraspol oyuncusu Thill, 2021 yılında.

İstatistikte başka bir ironi daha öne çıkıyor; zira bu golleri atan oyunculardan ikisi AEK Atina kulübüyle ilişkilendirildi: 2002 yılındaki Kosta Rikalı Centeno ile 2026 yılındaki Moritanyalı Koïta.

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