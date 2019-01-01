Atiker Konyaspor'da Petar Filipovic ameliyat oldu

Atiker Konyaspor'da Hırvat stoper Petar Filipovic, Almanya'da ameliyat oldu

Atiker , defans oyuncusu Petar Filipovic'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün 'nın şehrinde ameliyat oldu.



Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından Hırvat stoper dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi.



Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki Filipovic'in rehabilitasyonuna bu hafta içinde başlanacağı öğrenildi."