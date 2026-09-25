Zachary Athekame yaz döneminde Milan'dan kiralık olarak ayrıldı. İsviçreli bek, Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon'a satın alma opsiyonu olmadan kiralandı ve burada çok büyük bir etki yarattı; öyle ki İsviçre A Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakin'den davet aldı. Transferin formülü, bir şekilde Milan'ın yakın gelecekte hâlâ onun üzerine düşebileceğini gösteriyor.





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SÖZLERİ - Bu arada, İsviçre Milli Takımı kampından konuşan Zachary Athekame, RSI mikrofonlarına açıklamalarda bulundu ve geleceğinden ne istediğine açıklık getirdi: "Milan'daki ilk sezonumu olumlu değerlendiriyorum. Kendimi iyi hissettim, yeni ve daha taktiksel bir ligdi. Sonrasında kulübede değişiklik oldu, yeni teknik direktörle konuştum ve forma değiştirmeye karar verdim. Milano'da kendimi çok iyi hissettim, ben Milan'ın oyuncusuyum. Şu anda Lyon'dayım ama geri dönmek isterim"