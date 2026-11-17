UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda çeyrek finale yükselen milli takımların listesi tamamlandı. Grup aşaması, A Ligi'ndeki her gruptan birer lider ve birer ikinci olmak üzere turnuvada yoluna devam edecek sekiz takımı belirledi. Gözler şimdi, Avrupa'nın büyük milli takımları arasında merakla beklenen eşleşmeleri belirleyecek olan önümüzdeki cuma günkü kuraya çevrildi.

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Turnuvanın bu edisyonunda Avrupa'nın önde gelen milli takımları arasında güçlü bir rekabet yaşanıyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Portekiz gruplarını lider tamamlarken Belçika, Hollanda, İspanya ve Norveç ikinci sıradan tur atladı. Böylece çeyrek finale kalan takımlar, kura öncesinde iki torbaya ayrıldı.

1. Grup'ta Fransa, 13 puanla zirvede bitirerek tur atladı. Belçika 12 puanla ikinci olurken İtalya 10 puanla üçüncü sırada yer aldı, Türkiye ise puansız son sırada kaldı.

2. Grup'ta Almanya, aynı puana sahip olan ve grubu ikinci sırada tamamlayan Hollanda'yı ikili averajla geride bırakarak 11 puanla birinci oldu. Yunanistan da 11 puanla üçüncü sırada yer alırken Sırbistan grubu puansız son sırada tamamladı.

3. Grup'ta son haftaya kadar kıyasıya bir mücadele yaşandı. İngiltere, grubu aynı puanla ikinci sırada bitiren İspanya'yı averajla geride bırakarak 15 puanla liderliği garantiledi. Hırvatistan 6 puanla üçüncü olurken Çekya puansız son sırada yer aldı.

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4. Grup'ta ise Portekiz, grup aşamasını 15 puanla zirvede tamamladı . Norveç, 9 puanla ikinci sırayı alarak ikinci bileti kaptı ve aynı puanla üçüncü olan Danimarka'nın önünde yer aldı. Galler ise 3 puanla dördüncü sırada kaldı.

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Böylece dört grubun liderleri Fransa, Almanya, İngiltere ve Portekiz olurken Belçika, Hollanda, İspanya ve Norveç ikinci sıradan tur atladı. Bu sekiz takım, turnuvada yarı final biletleri için mücadele edecek.

Turnuva kuralları, çeyrek final kurasında grup liderlerine avantaj sağlıyor. Her grup lideri, başka bir grupta ikinci olan takımlardan biriyle eşleşecek ve grup aşamasında karşılaşan iki takım birbirine denk gelmeyecek. İlk maçlar grup ikincilerinin sahasında oynanacak, rövanş maçlarına ise grup liderleri ev sahipliği yapacak.

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Gözler, 20 Kasım Cuma günü çeyrek final kurasına ev sahipliği yapacak İsviçre'nin Nyon kentine çevrildi. Kurada son dörde kalmak için mücadele edecek dört eşleşme belirlenecek ve Avrupa'nın devleri arasında zorlu eşleşmeler çıkma ihtimali merakla bekleniyor.

Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika gibi takımların varlığı, kuradan dev eşleşmeler çıkmasına olanak tanıyor. Bu durum, turnuvanın eski şampiyonları ile tarihine yeni bir sayfa eklemek isteyen takımlar arasında merakla beklenen Avrupa düellolarının kapısını aralıyor.

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Çeyrek final maçları, 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında çift maç usulüyle oynanacak. Kazanan dört takım, turnuvanın 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek final etabındaki yarı finale yükselecek.