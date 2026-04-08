Ateşkes olmasına rağmen... Savaş, Suudi futbolunda yeni bir maçı erteledi

İran ile ABD ve İsrail arasında süren savaş nedeniyle Suudi futbolunda bir maç daha ertelendi.

Al-Arouba ve Al-Faisaly takımlarının yarın Perşembe günü, Al-Arouba Kulübü'nün Al-Jouf'taki stadyumunda, Yelo Birinci Lig'in 28. haftasında karşılaşması planlanıyordu.

Ancak Suudi Yelo Birinci Lig Birliği, Suudi gazetesi "Okaz"ın haberine göre, uçuş koşulları nedeniyle maçın ertesi gün olan Cuma günü oynanacağını duyurdu.

Lig, bu kararın amacının iki takımın zamanında ulaşmasını sağlamak ve maçın normal şekilde oynanması için uygun koşulları yaratarak iki taraf arasında rekabet adaletini sağlamak olduğunu açıkladı.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü şafak vakti iki haftalık ateşkes ilan etmesine rağmen, Suudi Arabistan'daki savaş koşulları nedeniyle ertelenen en son maçlar oldu.

Aynı nedenle, Elit Ligi'nde (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) 17., 18. ve 19. haftalarda 9 maç ertelenmiş, daha sonra oynanmıştı.