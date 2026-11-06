Kylian Mbappe'nin, Çin'in merhum lideri Mao Zedong hakkında yaptığı tartışmalı açıklamaların yankıları, olayın üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen hâlâ dinmiş değil. Fransız yıldız Real Madrid formasıyla parlamaya devam ederken, krizin yankıları Çin'de sürüyor; Pekin ile Kraliyet kulübü ve İspanyol Ligi Birliği arasındaki ticari ilişkileri kurtarmak ve anlaşmazlığı kontrol altına almak için diplomatik ve sportif girişimler devam ediyor.

Sahada ise tartışmanın Mbappe'yi pek etkilemediği görülüyor. Fransız yıldız parlamayı sürdürdü ve hem Racing Santander hem de AEK Atina karşısında ikişer gol kaydetti; sanki Çin'de geniş yankı uyandıran bir krizin tarafı değilmiş gibi.

Ancak perde arkasında tablo tamamen farklı görünüyor. Çünkü İspanyol Ligi Birliği, Çin resmi televizyonunun (CCTV) müsabaka maçlarının yayınını askıya alma kararının ardından zor bir durumda kaldı. Bu durum "La Liga" yetkililerini, Çin pazarıyla olan ticari ortaklıklarını korumak için hızla harekete geçmeye itti.

Krizin tehlikesi, yıllık yaklaşık 900 milyon euroya ulaşan İspanyol Ligi'nin uluslararası yayın haklarının büyük ekonomik değerinin yanı sıra, orada yaklaşık 97 milyon taraftardan oluşan bir taban kitlesine sahip olan Real Madrid için Çin'in taraftar açısından taşıdığı önemde yatıyor.

Kraliyet kulübü, Çin'deki öfkeyi kontrol altına alma çabasıyla bir özür bildirisi yayımlamakta gecikmedi; özellikle de Mbappe eleştirilerin hedefi hâline geldikten ve iş yerel sosyal medya platformlarındaki hesaplarının engellenmesine kadar vardıktan sonra. Bu da Fransız yıldızın Çin pazarındaki popülaritesini geri kazanmasının uzun zaman alabileceği anlamına geliyor.

Çin hâlâ öfkeli

Gerginlik sürse de, Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing'in, Salamanca Forumu'nun kenarında İspanyol Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda İspanyol Ligi Birliği ve Real Madrid ile birlikte diğer taraflarla temaslar olduğunu açıklamasının ardından, krizin yatışmaya doğru gittiğine dair işaretler ortaya çıktı.

Büyükelçi, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Müzakere yok, karşılıklı anlayışa dayalı bir görüş alışverişi var. Bu talihsiz olay Çin'de geniş bir hoşnutsuzluk yarattı ve Çin artık mevcut durumu kabullenmek zorunda kaldı."

İspanyol ajansının aktardığına göre, Çinli diplomat krizin karşılıklı saygıya dayalı diyaloglarla aşılabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Ancak Çin'in İspanya Büyükelçiliği yetkilisi Xi Tianyou, anlaşmazlığın çözümünün hızla gerçekleşmeyeceği konusunda uyararak, Çin halkının yaşananları özümseyebilmesi için meselenin zaman gerektirdiğini vurguladı.

Şöyle ekledi: "Mesele zaman gerektiriyor; çünkü Çin halkının tüm bunları özümsemek için zamana ihtiyacı var. Bu onlar için çetrefilli bir konu ve Real Madrid, Çin'de muazzam bir popülariteye ve geniş bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp."

Yatıştırma çabaları ile süren halk öfkesi arasında, en önemli soru şu şekilde kalıyor: Real Madrid'in Çin'deki muazzam popülaritesi, Mbappe'nin açıklamalarını aşmayı başaracak mı, yoksa kriz kulübün Asya pazarındaki taraftarlarıyla olan ilişkisinde uzun süreli bir iz mi bırakacak?