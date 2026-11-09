Ateşkes başarısız oldu: Alvarez, Barcelona karşısında barış bahsini kaybetti

Arjantinli forvet Julian Alvarez, Atletico Madrid taraftarının affını kazanmaya bir adım kadar yaklaşmıştı.

Alvarez'in geçen yaz etrafını saran tartışmalar dosyasını tamamen kapatması ve pek çok sürtüşme yaşadığı taraftarın güvenini yeniden eksiksiz kazanması için Barcelona ziyaretinden daha iyi bir sahne olamazdı.

Son haftalarda ortaya çıkan olumlu göstergeler, attığı gollerle birlikte iyimserliği beraberinde getirmişti.

Sport gazetesi, bir haberinde, Alvarez'in büyük ölçüde yitirdiği taraftar güvenini geri kazanmasının ardından barışmanın iyi gittiğini aktardı. Ancak belirleyici adımı atma fırsatı ayağına geldiğinde, yeniden başarısızlığa döndü.

Hiçbir barışma gerçekleşmedi ve Julian Alvarez başladığı noktaya geri döndü. İki son derece net fırsatı, özellikle de ilkini, harcadı; yeniden yuhalamaları duydu ve taraftar nezdinde oluşturduğu tüm itibarın bir gecede buharlaşabileceğini keşfetti.

Juan Garcia'ya doğru koştuğunda aklından neler geçiyordu? Belki de pek çok şey. Son derece sürpriz ve net olan bu an, maçın altıncı dakikasında yaşandı. O an önünde kusursuzdu; zira tüm saha önünde açıktı ve kaleyle arasında yalnızca Juan Garcia vardı; böylece hatalarının kefaretini ödeyip tartışmalı davranışına ve Barcelona'ya gitme isteğini açıkça ilan etmesine tanık olan fırtınalı yazı unutabilirdi.

Güven eksikliği

Belki de gol atma ve hatalarının kefaretini ödeme ihtiyacından doğan baskı olması gerekenden fazlaydı. Çok fazla, gereğinden fazla tereddüt etti ve o an elinden kaçtı. Kaleciyi geçmeye çalıştığında ise Juan Garcia zaten ona iyice yaklaşmıştı ve sonunda topu ondan kapmayı başardı. Barcelona kalecisi de övgüyü hak ediyor; alkışı hak eden muhteşem bir müdahaleye imza attı.

Alvarez fırsatı harcadı ama pes etmedi. Yalnızca 4 dakika sonra, başarısızlığını takım arkadaşı Giuliano Simeone'ye muhteşem bir gol pası yaparak telafi etti; Simeone 1-0'lık öne geçiş golünü attı. Bu, hemşehrisine yapılan mükemmel bir pastı ve Julian Alvarez bu pasla, işlediği hataya rağmen maçın atmosferinde hâlâ var olduğunu kanıtladı.

Belki de kaderin bir cilvesiyle, Julian Alvarez'e başarısızlığının kefaretini ödemek için yeni bir fırsat doğdu. Ancak bu kez kaleden daha uzaktaydı. Juan Garcia kale çizgisinden biraz ileri çıkıp savunmacılar yaklaşırken, kalecinin üzerinden bir aşırtma vuruşla onları şaşırtmayı seçti.

Fikir son derece muhteşemdi ama uygulama istenen seviyede değildi; zira top üst direğin çok üzerinden auta gitti. Julian'a hakkını teslim etmek gerekirse, bu denemeyi gerçekleştirmek hiç de kolay değildi.

Barcelona karşısında iki net fırsat harcadı ve sabrı tükenmeye başlayan taraftardan yeniden yuhalamalar duydu.

Bu deneme, artık ona daha fazla hoşgörü göstermeye hazır olmayan tribünlerin sabrını taşırmaya yetti. Harcanan bu yeni fırsat, Metropolitano stadındaki taraftarın öfkesinin patlak vermesine yol açtı ve yuhalamalar yeniden güçlü biçimde yankılandı.

İki pozisyon da güven eksikliğinin açık göstergelerini ortaya koydu: tereddüt, isabet yoksunluğu ve en önemlisi, Julian'ı her zaman ayırt eden ama şimdi yitirmiş göründüğü o cüretin yokluğu.

Simeone desteğini sürdürüyor

Aslında teknik direktör Diego Simeone, Julian Alvarez'e duyduğu tam güveni korudu ve onu oyundan almama kararı aldı. Alexander Sörloth'un oyuna girmesi, Arjantinli oyuncunun sol kanada kaymasına yol açtı ama o aşamada değiştirilebilecek pek fazla şey kalmamıştı. Zira haftasını iki acı yenilgiyle kapatan Atletico'dan daha güçlü olan taraf Barcelona'ydı.

Simeone, Örümcek'e duyduğu güveni sürdürüyor; onu kenar çizgisinden desteklemeye devam etti ve sahadan çıkarmadı.

Her şeye rağmen Simeone ona destek vermekten vazgeçmedi. Kenar çizgisinden defalarca onu yüreklendirdi, denemelerini coşkuyla karşıladı ve basın toplantısı sırasında ona verdiği desteği açıkça yineledi: "Onu çok seviyoruz ve ona ihtiyacımız var. Julian Alvarez'in en iyi versiyonuna ihtiyacımız var ve onunla birlikte çalışacağız."

Özür tek başına yeterli değil

Ayrıca, Deportivo La Coruña karşılaşmasında Metropolitano stadındaki ilk gollerini attıktan sonra sunmuş olmasına rağmen, kamuoyu önündeki özürlerinin de unutulup gitmiş olduğu görülüyordu.

Julian o sırada şöyle demişti: "Dünya Kupası'ndaki sözlerim için taraftarımızdan özür dilemek istedim. İster ifade biçimi ister zamanlama açısından olsun, bir hataydı. Daha da önemlisi, taraftarın öfkesini anlıyorum. Bir taraftar olsaydım, özellikle bana destek verdikleri biçim göz önüne alındığında, ben de öfkelenirdim. Bana karşı son derece cömert davrandılar ve bunu çok takdir ediyorum. Ayrıca takıma da teşekkür etmek istiyorum, çünkü takım arkadaşlarım bu süre boyunca bana destek oldu."

Julian Alvarez gol orucunu Stuttgart karşısında bitirmişti ve La Coruña'dan gelen takımın filelerine attığı belirleyici golün ardından Atletico'nun kırmızı-beyazlı taraftarı ona gürül gürül bir alkış ve büyük bir coşkuyla karşılık verdi.

Yaraların kapanmaya başladığı ve Arjantinli oyuncunun yitirdiği taraftar sevgisinin büyük bir bölümünü geri kazanmayı başardığı görülüyordu. Ancak dün akşamki Barcelona karşılaşması, barış yolunun göründüğü kadar düz olmadığını ortaya koydu.