Atatürk Olimpiyat Stadı için Wembley modeli

TFF, futbolun merkezini İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşımayı planlıyor.

Futbol Federasyonu, yönetim merkezini Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşımayı düşünüyor.

Hürriyet'ten Tahir Kum'un iddiasına göre, TFF Riva'daki Spor Kompleksi'ni bakanlığa devretmeyi ve kendi merkezini Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşımayı planlıyor.

Federasyon, 2021 yılından itibaren Riva’daki tüm yönetim ve idari birimlerini Olimpiyat Stadı'na taşıyarak İngiltere'deki Wembley modelini örnek almayı hedefliyor. Bu plan dahilinde, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı, yeni yüzüyle birlikte yeniden futbola hizmet etmeye başlayacak.

Daha fazla takım

2002 yılında hizmete açılan Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.