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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Atama tarihi belli oldu: Newcastle, Yaisle için Ahly'ye ne kadar ödeyecek?

Transfers
M. Jaissle
Al Ahli
Newcastle United
Almanya
Suudi Arabistan
İngiltere

Alman teknik direktör Premier Lig'e yaklaşıyor

Basın raporları, İngiliz Newcastle United kulübünün Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'nin hizmetlerini almak için Suudi Al-Ahli'ye ödeyeceği mali bedeli ortaya çıkardı.

Basın raporları, Jaissle'nin dün perşembe günü, önümüzdeki sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United takımının başına geçmek amacıyla Al-Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Newcastle'ın Jaissle'nin hizmetlerini alması karşılığında tazminat olarak Al-Ahli'ye yaklaşık 11 milyon euro ödeyeceğini söyledi.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Jaissle'nin cumartesi günü Newcastle takımının teknik direktörlüğüne atanmasının duyurulması için geleceğini ve 4 yıl sürecek, 2030'da sona erecek bir sözleşmeye imza atacağını açıkladı.

Jaissle, Al-Ahli ile aynı süre boyunca sürecek bir sözleşmeye imza atmaya yakındı ancak takımın teknik direktörlüğünden görevden alınması durumunda sözleşmesinin tüm bedelini almasına olanak tanıyan bir madde koymak istiyordu; Suudi kulübü bunu reddetti.

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Jaissle'nin, 2023'te Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine atanmasından bu yana Al-Ahli ile 3 sezon geçirdiği ve bu süre zarfında takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna ve 9 yıllık bir aradan sonra Suudi Süper Kupası'na taşımayı başardığı hatırlatılır.

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