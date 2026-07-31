Basın raporları, İngiliz Newcastle United kulübünün Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'nin hizmetlerini almak için Suudi Al-Ahli'ye ödeyeceği mali bedeli ortaya çıkardı.

Basın raporları, Jaissle'nin dün perşembe günü, önümüzdeki sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United takımının başına geçmek amacıyla Al-Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Newcastle'ın Jaissle'nin hizmetlerini alması karşılığında tazminat olarak Al-Ahli'ye yaklaşık 11 milyon euro ödeyeceğini söyledi.

Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, Jaissle'nin cumartesi günü Newcastle takımının teknik direktörlüğüne atanmasının duyurulması için geleceğini ve 4 yıl sürecek, 2030'da sona erecek bir sözleşmeye imza atacağını açıkladı.

Jaissle, Al-Ahli ile aynı süre boyunca sürecek bir sözleşmeye imza atmaya yakındı ancak takımın teknik direktörlüğünden görevden alınması durumunda sözleşmesinin tüm bedelini almasına olanak tanıyan bir madde koymak istiyordu; Suudi kulübü bunu reddetti.

Jaissle'nin, 2023'te Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine atanmasından bu yana Al-Ahli ile 3 sezon geçirdiği ve bu süre zarfında takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna ve 9 yıllık bir aradan sonra Suudi Süper Kupası'na taşımayı başardığı hatırlatılır.