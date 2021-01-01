Atalanta'da oynayan Papu Gomez Sevilla yolunu tuttu

Atalanta'nın Arjantinli 10 numarası Papu Gomez Sevilla ile anlaşmaya vardı.

'nın geçtiğimiz sezon yakaladığı başarılarda önemli rol oynayan Arjantinli 10 numara Alejandro 'Papu' Gomez'in yeni takımı oldu.

Gian Piero Gasperini ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası Atalanta'da gözden çıkartılan Gomez İspanyol ekibine 3.5 senelik imza attı. Gomez'e yıllık 2.8 milyon euro garanti ücret ödeyecek olan Sevilla bu transfer için Atalanta'ya ise 5.5 milyon euro ödeyecek.

Atalanta formasıyla çıktığı 252 maça 59 gol ve 71 asist sığdıran 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Avrupa'da daha önce Metalist Kharkiv ve Catania formaları giymişti.