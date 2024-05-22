Atalanta tarihinde ilk kez Avrupa Ligi şampiyonu

Gasperini yönetimindeki Atalanta, Avrupa Ligi şampiyonu

Bayer Leverkusen'in yenilmezlik serisi finalde sonlandı

Lookman hat-trick yaptı

NE OLDU? Kulüp tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında finale çıkma başarısını gösteren teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta bunu kupayla taçlandırdı ve Avrupa Ligi şampiyonu oldu. 51 maçtır yenilmeyen Bundesliga şampiyonu rakibi Bayer Leverkusen'i Ademola Lookman'ın üç golüyle mağlup eden Atalanta zafere ulaşan taraf oldu Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'in başında bu sezonki ilk mağlubiyetini Avrupa Ligi finalinde yaşadı.

BÜYÜK RESİM: İki takım, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar iki kez karşılaşmıştı. İki maçta da İtalyan ekibi sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. Bayer Leverkusen ile Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun son 16 turunda eşleşti. İlk maçı sahasında 3-2 kazanan mavi-siyahlılar, deplasmanda da 1-0 galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Atalanta, çeyrek finalde bir başka Alman ekibi Leipzig'e elenmekten kurtulamadı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bayer Leverkusen, bu sezon 51 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti. Atalanta bu seriye son verdi. Ayrıca Xabi Alonso'nun takımı bu sezon Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım olmayı başarmıştı.

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SIRADA NE VAR? Atalanta gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Leverkusen, Cumartesi günü Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern ile karşılarak sezonu tamamlayacak.