Atalanta, Palladino: "Umarız milli takımda kimse sakatlanmaz, geri dönüşe inanıyoruz"

Verona'ya karşı kazanılan zaferin ardından Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino söz aldı ve şöyle dedi: "Galibiyetten memnunum, ancak Hellas Verona'ya boşluklar verdik ve bunu yapmamalıydık. Fiziksel düşüşe rağmen çok iyi oynadıkları için oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi Avrupa'ya inancımızı sürdürmek için gerekli enerjiyi toplamamız gerekiyor."





Ardından milli takım maçlarına değinerek şöyle devam etti: "Öncelikle, milli takımda kimsenin sakatlanmamasını ummalıyız. Önümüzde birçok kritik maç var ve mümkün olduğunca fazla maç kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. On üçüncü sıradaydık ve bu geri dönüşü başardık. Her şeyini veren Atalanta'ya teşekkür etmek istiyorum.





Geri dönen oyuncuların gösterdiği performans da önemliydi: “De Ketelaere, Raspadori ve Ederson iyi bir maç çıkardı, ancak daha fazla süreye ihtiyaçları var.” Defans açısından ise tam bir memnuniyet var: “Gol yemediğimiz için mutluyum, tüm takımı tebrik ediyorum.”





Ardından Marten De Roon için düzenlenen törene değindi: “Marten, Atalanta’ya çok şey verdi ve bu sevgi karşılıklıydı. Ona bu başarısından gurur duymasını söyledim.”





Son olarak şunları vurgulayarak sözlerini tamamladı: “Önümüzde sekiz final var, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, aynı zamanda sonuna kadar gitmek istediğimiz Coppa Italia’yı da unutmamalıyız. Oyunculardan çok şey bekleyeceğim, doğru zihniyete sahip olursak tarih yazabiliriz.”