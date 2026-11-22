Serie A'nın 12. haftasındaki Atalanta-Inter maçını CANLI takip edin

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Atalanta-Inter, 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasının en büyük maçı. Bergamo'daki New Balance Arena'da saat 20.45'ten itibaren karşı karşıya gelecek iki takımın lig sıralamasındaki yolları, hem şampiyonluk mücadelesinde hem de Avrupa bileti yarışında kesişiyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, aradan önce Monza karşısında aldığı galibiyetle sekiz haftada yalnızca 5 puan topladığı zorlu dönemi geride bıraktı ve ilk 7 sıraya yükselme çabasını sürdürmek istiyor. Cristian Chivu yönetimindeki Inter ise derbi yenilgisinin ardından, son maçında bir başka doğrudan rakibi Como'yu San Siro'da kendi sahasında net bir şekilde yenerek toparlandı. Roma ve Lazio'nun galibiyetlerinin ardından Inter'in sahada yanıt vermesi gerekiyor. Atalanta ise şu anda Avrupa bileti getiren bir sıranın 7 puan gerisinde.

ATALANTA-INTER

GOL ATANLAR: -

ATALANTA-INTER: MUHTEMEL 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

Atalanta-Inter



Gol atanlar: -



ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Teknik direktör: Sarri.



INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram.

Teknik direktör: Chivu.



Hakem: -

Sarı kart görenler: -

Kırmızı kart görenler: -

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GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



0' Maç, Bergamo'daki New Balance Arena'da saat 20.45'te başlayacak



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