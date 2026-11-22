Serie A'nın 12. haftasındaki Atalanta-Inter maçını canlı takip edin

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Atalanta-Inter, 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasındaki asıl büyük maç. Bergamo'daki New Balance Arena'da saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada, lig tablosunda yolları kesişen iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadele, hem Serie A şampiyonluğu yarışı hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından önem taşıyor.

Milli ara öncesinde Monza'yı yenerek toparlanma işaretleri veren Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, sekiz haftada yalnızca 5 puan topladığı zorlu dönemi geride bırakmıştı. Atalanta, ilk 7 sıraya girme hedefi doğrultusundaki ilerleyişini sürdürmek istiyor. Cristian Chivu yönetimindeki Inter ise derbi yenilgisinin ardından, bir diğer doğrudan rakibi Como'ya karşı San Siro'da oynadığı son maçta etkileyici bir galibiyetle ayağa kalktı. Roma ve Lazio'nun galibiyetlerinin ardından Inter'in sahada karşılık vermesi gerekiyor. Atalanta ise Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıranın 7 puan gerisinde.

ATALANTA-INTER

GOLLER: -

ATALANTA-INTER: MUHTEMEL İLK 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ

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Atalanta-Inter



Goller: -



ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

Teknik direktör: Sarri



INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Teknik direktör: Chivu

Teknik direktör: Chivu.



Hakem: -

Sarı kart görenler: -

Kırmızı kart görenler: -

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



0' Bergamo'daki New Balance Arena'da başlama vuruşu saat 20.45'te



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