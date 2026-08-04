Mitchel Bakker yeni bir kulüp bulmak için derhal arayışa geçebilir. Hollandalı oyuncunun Atalanta ile sözleşmesinde bir yıl daha bulunuyor, ancak bonservisini eline alarak ayrılabilir.

Bunu, genellikle güvenilir bir gazeteci olarak bilinen Ben Jacobs aktarıyor. Jacobs, Atalanta'nın 26 yaşındaki kanat bekini “gereksiz” gördüğünü biliyor ve kulüp artık oyuncunun ayrılabileceğini bildirdi.

Geçen yaz Bakker bir transfere çok yaklaşmış görünüyordu, ancak ardından talihsiz bir şekilde çapraz bağlarını yırttı. Bunun da etkisiyle bu sezon Serie A'da sadece 8 dakika süre alabildi.

Sol ayaklı oyuncu, 2023'te Atalanta'ya imza atmadan önce Ajax, Paris Saint-Germain ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Burada sözleşmesi hâlâ 2027 ortasına kadar devam ediyor, ancak bu kontratı tamamlamayacak.

Bakker'in geleceğinin nerede olduğu ise şimdilik belirsiz. Hollanda Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde forma giyen oyuncu daha önce Celtic ile anılmıştı. Ayrıca Türkiye Süper Ligi'nden kulüplerin de pusuda beklediği belirtiliyor.

Bakker'in yaklaşan ayrılığına rağmen Atalanta'da Marten de Roon ile birlikte hâlâ bir Hollandalı oyuncu aktif olarak yer alıyor. Orta saha oyuncusu artık takım kaptanı ve kulüp ikonu hâline geldi.