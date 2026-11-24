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Marco Carnesecchi, Atalanta kalecisi olarak bugün sol dizinden artroskopi ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki günlerde rehabilitasyona başlayacak. Atalanta kalecisinin dizindeki operasyon başarılı geçti. Carnesecchi, pazar akşamı Inter ile 4-4 biten maçın ısınma bölümünde sakatlanmış, yapılan tetkiklerde sol dizinin iç menisküsünde yırtık tespit edilmişti.

2000 doğumlu kaleci, bu sabah menisküs temizliği için artroskopik ameliyat geçirdi. Operasyon başarılı geçti ve Carnesecchi önümüzdeki günlerde rehabilitasyon sürecine başlayacak.

Atalanta'nın açıklaması şöyle: “Futbolcumuz Marco Carnesecchi, bu sabah sol dizindeki menisküsün temizlenmesi için artroskopik ameliyat geçirdi. Operasyon başarılı geçti ve önümüzdeki günlerde rehabilitasyon sürecine başlayacak”.

Carnesecchi bu sezon şu ana kadar 16 maça çıktı: Serie A'da 11, Conference League'in lig aşamasında 5. Bu maçlarda 24 gol yedi: 20'si ligde, 4'ü Conference League'de.

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İyileşme sürecinin yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Bu nedenle Carnesecchi'nin Noel tatili nedeniyle verilen aranın ardından sahalara dönmesi mümkün görünüyor (Udinese-Atalanta maçı 3 Ocak'ta oynanacak).