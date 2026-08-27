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Ahanor ItaliaGetty Images

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Atalanta, Ahanor’un Chelsea’ye transferi tamam: 48 milyon geliyor

Atalanta

Honest Ahanor İtalya’ya veda edip Chelsea’ye geçiyor: Atalanta, Bergamo’dan yalnızca bir sezonun ardından ayrılan İtalyan savunmacının satışını tamamladı.


Atalanta’dan büyük bir satış operasyonu. Fabrizio Romano’nun X’te aktardığına göre, 2025 yazında Genoa’dan gelen 2008 doğumlu oyuncunun transferi tamamlandı. Böylece Bergamo’dan Inter formasıyla yalnızca bir sezonun ardından ayrılıyor ve Premier League’e gidiyor.




Yine Fabrizio Romano’ya göre, 18 yaşındaki savunmacı Atalanta’dan ayrılıp Chelsea’ye toplam 40 milyon sterlin karşılığında gidiyor; anlaşma sağlandı ve sağlık kontrolleri ile imzalar için onay çıktı. Honest, bu sezon için başka bir kulübe gönderilebilir (en azından şu an için Atalanta değil), ardından Haziran 2027’den itibaren Chelsea’ye katılacak.

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