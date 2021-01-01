Atalanta 3-1 Napoli: İkinci finalist Atalanta

Sahasında konuk ettiği Napoli'yi 3-1'lik skorla deviren Atalanta, İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşılaşacak.

İtalya Kupası'nda önceki gün Inter'i kupanın dışına iterek finale yükselen Juventus'un finaldeki rakibi evinde oynadığı maçta Napoli'yi 3-1'lik skorla geçen Atalanta oldu.

0-0 sona eren ilk maçın rövanşında iç saha avantajını iyi kullanan Gian Piero Gasperini'nin takımı 10'uncu dakikada Duvan Zapata ile öne geçtiği maçta, 16'da Matteo Pessina ile farkı ikiye çıkardı. 53'te Hirving Lozano'nun golüyle umutlanan Napoli'nin umutlarını tüketen golse 78'de yine Matteo Pessina'dan geldi ve Atalanta finale yükselmeyi başardı.