Bahreyn Futbol Federasyonu, bugün pazartesi, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için İspanyol Felix Sanchez ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sanchez, Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvasından erken elenmenin ardından karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan Hırvat Dragan Talajic'in yerine geçecek.

Bahreyn Millî Takımı'nın "X" platformundaki resmî hesabı, Sanchez'in görevine resmî olarak önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara döneminde başlayacağını belirterek, bu tercihin teknik direktörün özgeçmişi ile kıtasal ve uluslararası düzeydeki antrenörlük kariyeri dikkate alınarak yapıldığını açıkladı.

Talajic'in ayrılığı, Bahreyn'in "Khaleeji 27"de grup aşamasını geçememesinin ardından geldi. Millî takım, ikinci grup müsabakalarında Asya şampiyonu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen karşısında 3 yenilgi aldı.

Sanchez, Körfez futbolunda daha önce de tecrübe sahibi; 2019 yılında Katar Millî Takımı'nı Asya Kupası şampiyonluğuna taşımış, ayrıca 2022'de Katar'ın ev sahipliği yaptığı ve takımın tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımı olan turnuvada da ekibin başında yer almıştı.

Bahreyn Federasyonu, İspanyol teknik direktörü önümüzdeki dönemde önemli zorlukların beklediğini, bunların başında 2027 Asya Kupası'na katılımın geldiğini, bunun yanı sıra 2030 Dünya Kupası elemelerine hazırlığın da bulunduğunu ifade etti.

Federasyonun, Sanchez'in Bahreyn'e gelişinin hemen ardından onu basına tanıtmak için bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.