Asya Kupası, İttihad'ı iki eksik yıldızından ayırıyor

İttihad taraftarları, geçtiğimiz dönemde uzun süre takımdan uzak kalan iki yıldızı yeniden kadroya katmak için Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenecek AFC Asya Kupası'nın bitmesini bekliyor.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesi, İttihad'ın sağlık ekibinin bir rehabilitasyon programı hazırladığını ve bu programa göre defans oyuncusu Ahmed Şerahili ile Malili orta saha oyuncusu Mamadou Doumbia'nın Asya Kupası'nın bitiminin ardından takım antrenmanlarına döneceğini belirtti.

AFC Asya Kupası, Suudi Arabistan Krallığı'nda 7 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında önümüzdeki yıl düzenlenecek.

Doumbia, Kral Kupası'nın geçen sezonki edisyonunun yarı finalinde Al Khaleej karşısında ön çapraz bağlarında kopma yaşamış ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

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Şerahili ise sezon başlamadan önce sol ayak bileğinden ameliyat geçirdiği için sezonun başından itibaren forma giyemiyor.

Doumbia ve Şerahili'nin dönüşü, özellikle Suudi Roshn Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Kral Kupası gibi birden fazla kulvarda mücadele ettiği düşünüldüğünde İttihad için büyük bir moral kaynağı anlamına geliyor.

İttihad, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgiden topladığı 17 puanla Suudi Ligi puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor ve bir maç fazlası bulunan lider Al Qadsiah'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Öte yandan İttihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te batı grubu puan durumunda, Katar'ın Al Shamal takımıyla elde ettiği beraberlikten kazandığı tek puanla on birinci sırada yer alıyor; bu beraberliğin ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli'ye yenilmişti.