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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

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Astronomik maaşla: Rijnders, Al-Qadsiah ile sözleşmesini imzaladı

Transfers
T. Reijnders
Al Qadsiah - Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Premier Lig
M.City - AFC Bournemouth
M.City
AFC Bournemouth
Premier Lig
Hollanda
Suudi Arabistan
İngiltere

Hollandalı orta saha oyuncusu Suudi Arabistan Ligi'ne yaklaşıyor

Manchester City orta saha oyuncusu Hollandalı Tijjani Reijnders, El-Kadisiye kulübüne transferinin sözleşmesini imzalayarak bu yaz transfer döneminin en yeni transferlerinden biri oldu.

Basında çıkan haberler, El-Kadisiye'nin bu yaz transfer döneminde Reijnders'ı 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelere başladığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Reijnders'ın bugün salı günü bu yaz transfer döneminde El-Kadisiye kulübüne transferinin sözleşmesini fiilen imzaladığını belirtti.

Ancak gazete, Hollandalı orta saha oyuncusunun doğu kulübüne yalnızca 42 milyon euro karşılığında transfer olacağını, fakat 18 milyon dolar değerinde muazzam bir maaş alacağını doğruladı.

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Al Qadsiah
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Al Ittihad
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Daha önce basında çıkan haberlere göre Reijnders, tüm maddeler üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından El-Kadisiye'ye transferini tamamlamak için dün pazartesi günü Suudi Arabistan Krallığı'na geldi.

Reijnders, El-Kadisiye formasıyla ilk kez önümüzdeki cuma günü Roshn Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Al-Ittihad maçında sahaya çıkabilir, ancak bu karar İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın elinde olacak.

28 yaşındaki oyuncu geçen yaz transfer döneminde Milan'dan Manchester City'ye katılmış ve takımla 50 maça çıkarak 7 gol atıp 8 asist yapmayı başarmıştı.

El-Kadisiye'nin, özellikle tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasına katılacak olması nedeniyle yeni sezonda kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etmeye çalıştığı belirtiliyor.

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