Aston Villa'nın gündeminde Sturridge var

Aston Villa'da transfer gündeminde bu sezon Chelsea'de yeterli süre alamayan Olivier Giroud ve Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge var.

Lee Hendrie, Aston Villa'nın ara transfer döneminde forması giyen Daniel Sturridge ile 'li yıldız Olivier Giroud'yu kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Aston Villa'nın eski oyuncularından Hendrie, Sky Sports'a verdiği demeçte, teknik direktör Dean Smith'in kış transfer döneminde iki büyük yıldıza odaklanması gerektiğini dile getirdi:

"Kulüp şu anda işlerini oldukça doğru bir şekilde yapıyor. Yaz transfer döneminde yaklaşık 120 milyon euro harcadılar. Aston Villa'nın adı birçok oyuncuyla anıldı ancak doğru isimleri getirmeleri çok önemli. John McGinn sakatlandı ve yerine Chelsea'den Drinkwater'ın getirilmesi gündemde. Aynı zamanda Giroud ve Sturridge isimleri de geçiyor. Bana kalsa ikisini de alırdım. İki iyi forvet takım için ideal tercihler olurdu."

Sezon başında 'dan Trabzonspor'a transfer olan Daniel Sturridge, bordo mavili formayla çıktığı 13 resmi maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.