Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi
İngiltere Championship play-off finalinde, yarı finalde West Bromwich Albion'ı eleyen Aston Villa ile Leeds United'ı saf dışı bırakan Derby County kozlarını paylaştı.
Premier Lig’e çıkacak son takımı belirleyen mücadele Wembley Stadyumu’nda oynandı.
>>> Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan genç oyuncular
Mücadeleyi 44. dakikada Anwar El Ghazi ve 59. dakikada John McGinn'in attığı gollerle 2-1 kazanan Aston Villa, önümüzdeki sezon Premier Lig’de oynamaya hak kazandı. Derby County'nin tek golü ise 81. dakikada Martyn Waghorn'dan geldi.
Premier Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden Aston Villa, İngiltere Championship’te üç sezon geçirdikten sonra özlemine son verdi.
Bu sonucun ardından Norwich City, Sheffield United ve Aston Villa, 2018-2019 sezonunda Premier Lig’e yükselen takımlar oldu.