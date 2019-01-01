Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Championship play-off finalinde Derby County'i 2-1 mağlup eden Aston Villa, Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde, yarı finalde West Bromwich Albion'ı eleyen Aston Villa ile Leeds United'ı saf dışı bırakan Derby County kozlarını paylaştı.

Premier Lig’e çıkacak son takımı belirleyen mücadele Wembley Stadyumu’nda oynandı.

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Mücadeleyi 44. dakikada Anwar El Ghazi ve 59. dakikada John McGinn'in attığı gollerle 2-1 kazanan Aston Villa, önümüzdeki sezon Premier Lig’de oynamaya hak kazandı. Derby County'nin tek golü ise 81. dakikada Martyn Waghorn'dan geldi.

Premier Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden Aston Villa, İngiltere Championship’te üç sezon geçirdikten sonra özlemine son verdi.

Bu sonucun ardından Norwich City, Sheffield United ve Aston Villa, 2018-2019 sezonunda Premier Lig’e yükselen takımlar oldu.