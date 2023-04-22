Aston Villa menajeri Unai Emery, göreve başlamasından bu yana Premier Lig'de en uzun gol serisini yakaladı.

Unai Emery, Kasım ayında Aston Villa'nın başına geçti

Kulübün performansını ayağa kalkırdı

Premier Lig'de gol rekoru kırdı

NE OLDU? Aston Villa, Premier Lig'de Brentford ile 1-1 berabere kalırken Unai Emery için de tarihi bir an yaşandı. Emery yönetiminde 19 maçın tamamında gol kaydeden Aston Villa, Premier Lig tarihinde bir menajerin görev süresinin başlangıcının ardından üst üste en uzun gol atma rekorunu kırdı.

BÜYÜK RESİM: Kasım ayında Aston Villa'nın başına geçtiğinden bu yana Unai Emery, kulübü küme düşme hattından kurtardı ve takımın yeniden canlanmasını sağladı.

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ASTON VILLA İÇİN SIRADA NE VAR? Aston Villa, 25 Nisan'da Premier Lig'de Fulham'ı konuk edecek.