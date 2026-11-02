Aston Villa oyuncusu Pau Torres, iki takımın yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Spotify Camp Nou Stadı'nda yapacağı karşılaşma öncesinde, Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal'ı Ballon d'Or hakkındaki cesur açıklamalarıyla şaşırttı.

Torres, Sport gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Harry Kane'in istatistikleri iyiydi, ama ben bir İspanyol oyuncunun Ballon d'Or'u kazanmasını isterdim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence Yamal bunu hak ediyordu. Bu yıl olmazsa, kısa bir süre sonra olacak, çünkü Lamine onu kazanmaya çok yakın. Ve kesinlikle seviyesini koruyup geliştirecek."

Şunları ekledi: "Yamal'a karşı oynamak ve bazı durumlarda onu markaja almak benim için bir zevk olacak. Seni her zaman şaşırtıyor, ne yapacağını tahmin etmek mümkün değil ve çoğu zaman onu markaja almak için tek bir oyuncu yeterli olmuyor."

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Şöyle devam etti: "Barcelona, Rodri'yi transfer ederek doğru mu yaptı? Evet, kesinlikle. Yalnızca onun gibi bir oyuncuya sahip olmak açısından değil, aynı zamanda Real Madrid'in onu almasını engellediği için de."

Ve ekledi: "Sana eğlenceli bir anı anlatayım, çünkü şu ya da bu nedenle şimdiye kadar birbirimize karşı hiç oynamadık. Son günlerde konuştuk ve birbirimizi selamlamayı dört gözle bekliyoruz, ama maçtan sonra; maç sırasında ise hiçbir dostluk olmayacak."

Şunu vurguladı: "Rodri mütevazı bir oyuncu, futbol onu değiştirmedi; üniversitede okuyor ve öğrenci yurdunda kalıyordu. Eğlenceli anılardan biri de şu: Atletico Madrid'e taşınmak için ayrılmaya hazırlanırken, üniversiteden bir arkadaşını ziyarete geri döndü ve en iyi otelde kalmak yerine, üniversite arkadaşının odasında bir yatakta uyumakla yetinip geceyi onunla yurtta geçirdi."

Şöyle belirtti: "Rodri orta sahaya tam bir ustalıkla hükmediyor, takıma hem savunma hem hücum anlamında çok şey katıyor, ayrıca mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusu."

Barcelona karşısında oynanacak merakla beklenen karşılaşmayla ilgili ise şunları söyledi: "Hiçbir korku hissetmiyoruz, ama rakibe saygı duyuyoruz. Maçın son derece zor olacağını biliyoruz, ama imkânsız bir şey yok. Elimizdeki silahları kullanarak mücadele etmeye çalışacağız."

Pau Torres şunu da vurguladı: "Barcelona'nın dikkat etmesi gereken oyuncu kim? Bu yıl Mbai, Asensio ve Nicolas Jackson gibi doğrudan kaleye doğru ilerleme konusunda büyük yeteneklere sahip oyuncularımız var."

Aston Villa oyuncusu şunları belirtti: "Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için neyi eksik? Bence son yıllarda ona etki eden şey, bazı eleme turlarını sayısal eksiklik içinde oynamak zorunda kalması oldu. Finale ulaşmaya çok yakındı ve şampiyonluğu kazanmak için iyi bir kadroya sahip."

Şunu da açıkladı: "Arkadaşın Eric Garcia'nın yokluğundan dolayı rahat mı hissediyorsun? Bu üzücü bir durum, çünkü ona karşı oynamak istiyordum. Onun adına çok mutluyum, çünkü şu an bulunduğu konuma ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti."