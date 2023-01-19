Genç yaşta Premier Lig'in yolunu tutan oyuncu, gireceği rekabetten asla çekinmiyor.

NE OLDU? Duran, kış döneminde 15 milyon Sterlinlik (18 milyon Dolar) bir transferle Chicago Fire'dan İngiltere'ye gitmesini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Duran, Villa için iyi bir aday olarak görülüyor ve kişisel şartlar kabul edildikten sonra sağlık kontrolünden geçecek.

Ve İngiliz ekibi için olumlu bir etki yaratmak için gereken özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

NE SÖYLEDİLER: Kolombiyalı oyuncu, Chicago için sekiz gol attıktan sonra Premier Lig hakkında şunları söyledi: "Attığım adımdan çok mutluyum, dünyanın en iyi ligine ulaştığım için çok mutluyum.

"Benim için en rekabetçi olanı, bu yüzden herkes için bir sır değil. Villa çok önemli bir kulüp, bunu defalarca duydum ve çok iyi isimlere sahip, çok yetenekli oyuncular var.

"Bu ekibe katıldığım için mutluyum. Hiçbir yer (uyum sağlamak için) kolay değil, ama biraz odaklanarak ve disiplinle her şeyin olacağına inanıyorum.

"Gireceğim zorlu rekabetten kesinlikle korkmuyorum!"

BÜYÜK RESİM: Duran ayrıca, Villa'da Dünya Kupası galibi Emi Martinez'in yerli takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Ve Kolombiyalı yıldız adayı Güney Amerikalı bir arkadaşıyla bağlantı kurmanın heyecanını yaşıyor.

Renkli Arjantinli kaleci Martinez için şunları ekledi: "Herkesin öğretecek bir şeyi vardır ve benim de herkesten öğrenmem gerekiyor.

"Dünya şampiyonu olmak çok önemli ve biz onunla takım arkadaşı olacağız."

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SIRADA NE VAR? Villa, Duran'ın gelişiyle hücum saflarını güçlendirirken İngiliz oyuncu Danny Ings, West Ham'a 15 milyon Sterlin'lik transfer için hazırlığını tamamlamak üzere...