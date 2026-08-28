Aston Villa Liverpool'un hedefini kapıyor: 55 milyon euroluk transfer yaklaşıyor

Aston Villa, İngiliz kulübünün mevcut yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirme çabaları kapsamında, Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'den forvet İbrahim Mbaye'nin transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

"The Athletic" gazetesinin haberine göre iki kulüp, 55 milyon euro değerindeki transferin bedeli üzerinde anlaştı; şu anda son rötuşlar yapılıyor ve resmi evrak işlemleri tamamlanıyor. Aston Villa yönetim kurulu başkanı Nassef Sawiris ile Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki güçlü ilişki, iki taraf arasındaki anlaşmanın sonuçlandırılmasında belirleyici bir rol oynadı.

18 yaşındaki yetenekli forvet, 2018 yazında Versailles kulübünden Paris Saint-Germain akademisine katılmış ve alt yaş kategorilerinde basamak basamak ilerleyerek 2024 Ağustos'unda 16 yaşındayken A takımdaki ilk çıkışını yapmıştı.

Mbaye, Paris Saint-Germain'in A takım formasıyla 42 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atıp 4 gol de asistledi. Geçen sezon çeşitli kulvarlarda 31 maçta forma giydi, bu maçlarda 3 gol kaydetti ve 2 gollük asist yaptı. Bu performansı onu bu yaz birçok büyük kulübün ilgi odağı hâline getirdi; bunların başında da Liverpool geliyordu.

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Uluslararası düzeyde ise Mbaye, daha önce Fransa'nın alt yaş kategorilerini temsil etmesinin ardından sportif vatandaşlığını değiştirme kararı alarak Senegal Milli Takımı'nın ilk 11'inde yer edindi ve 2025 Kasım'ında "Teranga Aslanları" formasıyla ilk çıkışını yaptı. Oyuncu 15 uluslararası maça çıktı; Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı 7 maçtan 6'sında görev aldı, ayrıca Afrikalı ekibin 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçtan 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı ve Fransa'ya karşı oynanan açılış maçında bir gol kaydetti.

Bu transfer, Aston Villa için yoğun geçen bir transfer döneminin parçası olarak geliyor; kulüp şu ana kadar 8 transferi tamamladı ve dokuzuncu transfer olarak Nicolas Jackson'ı açıklamaya hazırlanıyor. Takımın hücum hatları, Morgan Rogers'ın 117 milyon sterlinlik rekor bir transferle Chelsea'ye gitmesi ve Ollie Watkins'in Suudi kulübü Al-Hilal'e transferinin yaklaşmasının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma yaşıyor.

Hatırlatmak gerekirse Aston Villa, Alejandro Garnacho'yu Chelsea'den bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca Milan'lı Rafael Leao'yu kiralık olarak transfer etme girişimlerini yoğunlaştırmış, ancak İtalyan kulübü Türk ekibi Galatasaray'dan gelen 45 milyon euroluk teklifi kabul etmişti. Aynı bağlamda Villalılar, Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta'nın transferi için Londra kulübünün değerlemesine ulaşamayan bir teklif sunmuş, bunun yanı sıra Bayer Leverkusen forveti Christian Kofane'nin durumu hakkında da bilgi almıştı.