Aston Villa, Kovid-19 nedeniyle antrenman tesislerini kapattı
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İngiltere'de koronavirüs vaka artışı Premier Lig'i etkilemeye devam ediyor.
Aston Villa, çok sayıda kulüp personelinde tespit edilen koronavirüsün ardından antrenman tesislerinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
Pazartesi günü yapılan rutin testlerin ardından çok sayıda personel ve A takım oyuncusunda koronavirüse rastlandığı belirtildi. İkinci testlerde daha iyi sonuçlar alındığı açıklanırken lig yönetimiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Aston Villa'nın FA Cup'ta Liverpool ile yarın oynanması planlanan FA Cup 3. Tur maçıyla ilgiliyse henüz açıklama yapılmadı.