Premier Lig

Aston Villa, Bertrand Traore'yi transfer etti

Goal Türkiye
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Bertrand Traore - Lyon
Getty Images
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Fransa'nın Olympique Lyon takımından Bertrand Traore'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon euro'ya tamamlandığını açıkladı.

Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

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    Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.

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