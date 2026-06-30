Aslanlar ile karşılaşmadan önce ne dedi? Fas, De Jong’u ateş hattına koyuyor

Frenkie de Jong’un Dünya Kupası macerası, turnuva sona ermeden önce eleştirilerin ağırlığı altında çöktü; Barcelona yıldızı, turnuvaya girmeden önce oyun tarzını şiddetle savunmuştu, ancak “Değirmenler”in eleme turlarında Fas’a yenilmesinin ardından, Hollandalı yorumcuların doğrudan hedef tahtasına oturdu.

Birkaç gün önce “Birçok kişi futbolu izliyor ama anlamıyor” diyen oyuncu, birdenbire milli takımdaki eski takım arkadaşlarının ateş hattında buldu kendini.

Eski Real Madrid ve Ajax yıldızı Rafael van der Vaart, NOS ekranında De Jong’a sert çıkarak şöyle dedi: “Frenkie de Jong, onun oynadığını gördüğüm en kötü maçı oynadı.”

Eleştiriler bireysel performansta kalmadı, Ronald Koeman’ın taktik planına da uzandı; Van der Vaart bu planı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi: “Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, ancak bunun nedeni aynı zamanda taktik plandı.

Fas’ın gücünün orta sahasında yattığını düşünüyorum, buna rağmen onlara karşı sadece orta saha oyuncularıyla oynamaya karar verdik,” dedi ve öfkeyle ekledi: “Grup aşamasını iyi geçtik, işler düzelmeye başlamıştı. Fas karşısında oyun tarzınızı tamamen değiştirmek için birdenbire aklınızdan ne geçti? Bunu hiç anlamıyorum.”

Hollanda ve Ajax’ın eski forveti Jan Molder, De Jong’un performansını aşırı temkinli olarak nitelendirdi ve NOS’a şunları söyledi: “Ondan sadece yan paslar gördüm, onu yanlış değerlendirmişim.” Eski Barcelona oyuncusu İbrahim Aflaay ise doğrudan isim vermeden, “Böyle bir maç orta sahada kazanılır ve Fas maçı kazandı” diye ima etti.

Bu sert eleştiriler, 21 Haziran’da İsveç’e karşı 5-1’lik galibiyetin ardından De Jong’un, etkisine şüpheyle yaklaşanlara verdiği yanıtın üzerinden iki haftadan az bir süre geçtikten sonra geldi: “Birçok kişinin futboldan hiçbir şey anlamadığını hissediyorum. Futbolu izliyorlar ama anlamıyorlar, tabiri caizse. Bu kötü bir şey değil, çünkü herkesin futbol hakkında konuşma fırsatı bulmasını sağlıyor, ama gerçek bu.”

Buna karşılık, Fas maçı öncesinde rakamlar farklı bir hikaye ortaya koydu. “Volkstrand” gazetesi, Hollanda’nın Japonya, İsveç ve Tunus’a karşı oynadığı ilk üç maçın ardından “Stats Perform” istatistiklerini yayınladı ve bu istatistikler De Jong’un hücumcu karakterini öne çıkardı. 38 ileri pas attı; bu rakamı sadece Portekizli Vitinha ve Senegalli Idrissa Gueye aştı. Ayrıca topla 40 ileri hamle yaptı; bu alanda sadece İspanyol Rodri ve Vitinha onu geride bıraktı.

"Football International" dergisi, De Jong'un sahada olduğu maçlarda Hollanda'nın, onun yokluğuna kıyasla maç başına yarım golden fazla gol attığını da ekledi.