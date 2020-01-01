Saracchi pahalı geldi; Aslan rotayı Umur Meraş'a kırdı

Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Uruguaylı sol bekin yüksek maliyeti, yönetimi alternatif arayışlarına yöneltti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den kiraladığı Marcelo Saracchi'den istediği verimi alamayan , milli takımda da forma giyen Umut Meraş'la ilgileniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Uruguaylı oyuncunun sürekli sakatlık yaşaması sarı-kırmızılı yönetimi alternatif arayışına itti. Leipzig'in 5 milyon avro bonservis bedelinde indirim yapmaması üzerine sarı-kırmızılılar, Le Havre'da forma giyen Umut Meraş'ı gündemine aldı. 2019 yazında 'dan Fransız ekibine transfer olan Umut, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı Umut için yönetim, devre arasında satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifinde bulunacak.

Bu sezon Ligue 2'de 11 maça çıkan Umut, bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.